Tutti vogliono Cheddira: cinque club si contendono l'attaccante del Napoli
Walid Cheddira è uno dei nomi più richiesti sul mercato dalle squadre impegnate nella lotta per la salvezza. L'attaccante marocchino, ancora di proprietà del Napoli, è finito nel mirino di diversi club di Serie A. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Frosinone si è già mosso concretamente con il Napoli per provare a riportare Cheddira in gialloblù.
Cheddira, tante pretendenti per l'attaccante del Napoli
Sull'attaccante, però, si registrano anche i sondaggi di Monza e Lecce. Per i salentini si tratterebbe a sua volta di un ritorno, dopo l'esperienza vissuta dal marocchino nell'ultima parte della scorsa stagione. La concorrenza non manca: sulle tracce di Cheddira ci sono infatti anche Padova e Verona, con il futuro dell'attaccante che potrebbe dunque decidersi negli ultimi giorni di mercato
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