Ultim'ora Obaretin ai saluti: avanza lo Sturm Graz, svelata la formula

vedi letture

Obaretin verso l'addio al Napoli: Sturm Graz avanti, sondaggio anche del Casa Pia.

Il Napoli continua a lavorare sulle operazioni in uscita e tra i calciatori ormai vicini alla partenza c'è Nosa Obaretin. Secondo quanto riferito sui propri canali social da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato internazionale, lo Sturm Graz sta avanzando concretamente per assicurarsi il difensore azzurro. I contatti riguardano un trasferimento in prestito con diritto di riscatto, formula sulla quale le parti stanno lavorando per arrivare alla definizione dell'affare.

Obaretin, Sturm Graz in vantaggio: sondaggio anche dal Portogallo

La destinazione austriaca appare dunque al momento quella più concreta per il futuro di Obaretin, ma sul difensore si è registrato anche un interessamento proveniente dal Portogallo. Il Casa Pia ha infatti chiesto informazioni per conoscere le condizioni di un possibile trasferimento. Lo Sturm Graz resta però in vantaggio e il giocatore è ormai considerato ai saluti con il Napoli, con la società azzurra impegnata a completare un'altra uscita in questo finale di mercato.