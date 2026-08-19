Il Monza piomba su Folorunsho, Schira: "Contatti avviati, la formula dell'affare"

vedi letture

Il Monza punta Folorunsho: avviati i contatti con il Napoli per definire l'operazione.

Il Monza si muove per Michael Folorunsho e apre i contatti con il Napoli per provare a portare il centrocampista in Brianza. A riferire gli ultimi aggiornamenti è il giornalista Nicolò Schira, attraverso il proprio account X. Il club biancorosso avrebbe manifestato concretamente il proprio interesse per il giocatore azzurro, aprendo il dialogo con la società partenopea per valutare i margini dell'operazione.

Folorunsho-Monza, si lavora al prestito con opzione di acquisto

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, i colloqui tra Monza e Napoli sono già aperti e la formula sulla quale si sta ragionando prevede il prestito con opzione di acquisto. Folorunsho potrebbe dunque diventare uno dei protagonisti delle operazioni in uscita del club azzurro in questo finale di mercato. Le parti continueranno a confrontarsi per verificare la possibilità di raggiungere un'intesa e definire le condizioni economiche dell'eventuale trasferimento.