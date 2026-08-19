Zirkzee può lasciare il Man United, Moretto: “Occhio al Napoli! C'è stato un sondaggio"

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Moretto conferma il sondaggio del Napoli per Zirkzee: l'attaccante può lasciare il Manchester United.

Joshua Zirkzee potrebbe diventare uno dei nomi da seguire nelle battute conclusive del calciomercato. L'attaccante olandese può lasciare il Manchester United qualora si presentassero le condizioni giuste e sulle sue tracce ci sono soprattutto club italiani. A fare il punto è Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato internazionale, intervenuto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano. La Juventus resta alla finestra e potrebbe muoversi qualora riuscisse a liberare uno spazio importante nel proprio reparto offensivo, mentre anche il Napoli ha effettuato un sondaggio per comprendere la fattibilità dell'operazione.

Zirkzee-Napoli, Moretto conferma il sondaggio: pista da tenere aperta

Secondo Moretto, quella azzurra non rappresenta ancora una trattativa avanzata, ma potrebbe diventare una possibilità concreta con l'avvicinarsi della chiusura del mercato, soprattutto se il Manchester United dovesse ammorbidire le condizioni per la cessione. Il giornalista ha spiegato: "Quindi occhio anche al Napoli, anche se ad oggi diciamo che non è una situazione così calda. C'è stato un sondaggio? Sicuramente sì. Però anche per il Napoli è una strada che serve tenere lì e io ti consiglierei, Fra, consiglierei a tutti coloro che ci seguono di aspettare, perché Zirkzee, è vero, può lasciare lo United, ma in questo momento si possono aprire più soluzioni per il suo futuro". L'olandese resta dunque un profilo da monitorare per il finale di mercato, con Napoli e Juventus attente agli eventuali sviluppi.