Como-Vergara, Sky: il Napoli non ha ricevuto offerte e comunque vuole tenerlo!

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Quale futuro per Antonio Vergara? Il Como è interessato (e non solo il Como), ma il Napoli pare intenzionato a tenerlo ancora.

Tra le priorità del Napoli per la prossima stagione ci sono il ringiovanimento della rosa e la riduzione del monte ingaggi. A fare il punto della situazione è stato Massimo Ugolini nel corso di un collegamento con Sky Sport, soffermandosi in particolare sul futuro di Antonio Vergara. "Una priorità potrebbe essere la conferma di Vergara", ha spiegato il giornalista. "Ha 23 anni, ha fatto bene in campionato e anche in Champions".

Futuro Vergara, la posizione del Napoli

Il Napoli sarebbe orientato a trattenere il giocatore, nonostante gli interessamenti registrati da parte di Como, Roma e Atalanta. "Se verrà ceduto, sarà per volontà del club", aveva dichiarato anche il suo agente. Al momento offerte concrete non sarebbero arrivate, ma Ugolini sottolinea che di fronte a una proposta importante, attorno ai 30 milioni di euro, il Napoli potrebbe prendere in considerazione una cessione.