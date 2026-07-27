Lukaku, destino già scritto. Ma in attacco c'è un grande rebus
Romelu Lukaku in bilico. Anzi no. Chiare le dichiarazioni di Massimo Ugolini che alimentano il dibattito sul futuro dell'attacco del Napoli. Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il giornalista di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione di Romelu Lukaku, spiegando come le recenti parole del direttore sportivo Giovanni Manna e dell'entourage del centravanti lascino pochi margini per una permanenza in azzurro. Al momento, infatti, l'addio del belga appare sempre più probabile.
Il nodo resta il futuro di Lucca
Secondo Ugolini, il vero interrogativo riguarda ora le strategie del Napoli per sostituire Lukaku. Il club dovrà infatti decidere se continuare a puntare su Lorenzo Lucca, tenendo conto anche dell'investimento già effettuato e dei circa 21 milioni di euro ancora a bilancio come ammortamento. Una valutazione che potrebbe incidere sulle prossime mosse di mercato degli azzurri e sulla composizione del reparto offensivo in vista della nuova stagione.
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