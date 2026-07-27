Elmas lascerà di nuovo il Lipsia: il prezzo è fisssato, spunta anche Italiano

vedi letture

Eljif Elmas è destinato a lasciare la Germania: i bianconeri hanno effettuato un sondaggio, mentre resta vivo anche l'interesse del Besiktas.

Il futuro di Eljif Elmas è ancora tutto da scrivere. Dopo il prestito al Napoli, che ha scelto di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro, il centrocampista macedone è rientrato al Lipsia, club con cui ha ancora due anni di contratto. La sua permanenza in Bundesliga, però, sembra destinata a essere breve. Secondo SportMediaset, infatti, la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio per il classe 1999, molto apprezzato anche da Luciano Spalletti, che lo riabbraccerebbe volentieri dopo l'esperienza condivisa culminata con lo scudetto conquistato a Napoli nel 2023.

Il Lipsia lo valuta 10 milioni: c'è anche il Besiktas

Rispetto alla cifra concordata con il Napoli per l'eventuale riscatto, la valutazione di Elmas si è sensibilmente abbassata. Il Lipsia sarebbe infatti disposto a cedere il giocatore per circa 10 milioni di euro, una valutazione che ha attirato l'interesse di diversi club. Oltre alla Juventus, sulle tracce del centrocampista macedone c'è anche il Besiktas, pronto a inserirsi nella corsa per assicurarsi un calciatore che conosce già molto bene il campionato italiano.