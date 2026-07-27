Napoli su Tiago Gabriel, da Lecce: il prezzo è già fissato, ma per ora nessun'offerta

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Tra i nomi che il Napoli ha sotto osservazione sul calciomercato per il ruolo di difensore c'è anche Tiago Gabriel del Lecce.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Francesco Romano, di Pianeta Lecce: "Tiago Gabriel si sta allenando in ritiro con il Lecce in Austria, il Lecce non ha ricevuto offerte da club italiani e club esteri. Attrae tante società. Parliamo di un giovanissimo nazionale e lascerà Lecce solo per una determinata cifra. Il Lecce farà partire il giocatore per 30 milioni di euro. Tiago Gabriel che percorso può fare? Può fare un percorso da top club, ha un livello mentale importante. Chi lo compre fa l'affare. Nasce dalle idee che il Lecce nel corso degli anni ha prodotto. Il Lecce è ben disposto a cederlo, come anche il giocatore. Il club non alza il muro. Per accontentare le parti, il problema ingaggio non ci sarà. Il Napoli potrebbe offrirgli un ingaggio importante, ma De Laurentiis deve sborsare 30 milioni per vedere Tiago Gabriel a Napoli. Cheddira ancora nel mirino del Lecce? Il Lecce ha mollato, non è più in orbita giallorossa. So che era ad un passo dal Padova, potrebbe andare al Verona. Tiago Gabriel nei mesi scorsi ha cambiato procuratore, andando da Jorge Mendes, l'agente di Cristiano Ronaldo. È un giocatore di testa, è completo, uno di quei difensori che non vediamo più. Credo che ogni giocatore lo voglia avere in squadra. L'anno scorso partì Baschirotto, c'era un po' di ansia nell'ambiente. Corvino e Trinchera lo dissero chiaramente che Tiago Gabriel sarebbe stato più forte.

Se c'è una deadline per quest'affare? Se c'è l'offerta giusta, si cede. Il caso Banda? È sparito, non si hanno notizie da settimane. Non lo sa neanche il procuratore. È un caso che andrebbe su Quarto Grado o Chi l'ha visto. Banda guadagna 300 mila euro fino al 2027, è stata presentata un'offerta da un club arabo. Da quello che ci risulta, il giocatore aveva avuto un'offerta di un milione e mezzo da questo club arabo, l'Al Fateh. Da quel momento è sparito, nessuno sa più dove sia. Inizialmente aveva comunicato al club che aveva perso il passaporto. Sta oltrepassando limiti, non ha neanche inviato certificati medici. Da quello che ci filtra tra club e agente, il ragazzo è andato di testa. Penso che il Lecce, nel caso dovesse tornare Banda, lo metterà in tribuna"