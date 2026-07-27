Conferme su Badiashile, ma il Napoli non vuole comprarlo: l'idea di ADL

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Il Napoli torna sul mercato per rinforzare la difesa dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno, costretto a uno stop di circa cinque mesi. Lo aveva anticipato il direttore sportivo Giovanni Manna nei giorni scorsi: il club sarebbe intervenuto solo nel caso in cui avesse ritenuto necessario sostituire il centrale azzurro. Dopo le valutazioni dello staff tecnico, anche Massimiliano Allegri ha maturato la convinzione di dover aggiungere un nuovo elemento al reparto arretrato. Lo riporta Sportmediaset.

Napoli, offerta per Badiashile

La dirigenza partenopea ha iniziato a muoversi e ha presentato al Chelsea un'offerta per Benoit Badiashile. Il difensore francese, classe 2001, ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, ma il Napoli non sarebbe intenzionato a procedere con un acquisto a titolo definitivo: l'idea è quella di impostare l'operazione sulla base di un prestito, da definire se con diritto o obbligo di riscatto. Badiashile arriva da una stagione difficile, condizionata dagli infortuni e dalle poche opportunità concesse, con appena otto presenze in Premier League. Nonostante le incognite sulla sua continuità fisica, il Napoli punta a intervenire rapidamente per colmare il vuoto lasciato dall'assenza di Buongiorno.