Fortini tra le opzioni per la destra, ma aumenta la concorrenza: c'è anche il Torino
Fiorentina e Torino hanno un canale aperto sul mercato che nelle prossime ore dovrebbe portare il difensore Pietro Comuzzo alla corte di Ignazio Abate. Le due società nelle ultime ore hanno trovato la quadra dell'operazione, un trasferimento in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto a 19 milioni.
Torino su Fortini (che piace anche al Napoli)
Non solo il centrale, però, visto che il Torino da tempo ha messo gli occhi anche sull'esterno Niccolò Fortini (accostato anche al Napoli). Nei giorni scorsi la distanza fra la valutazione dei due club era ampia, con la Fiorentina che partiva da una richiesta di circa 10 milioni ed il Torino che non voleva andare oltre i 5. Dopo l'amichevole che la squadra di Grosso giocherà dopodomani contro il Watford, scrive FirenzeViola, le due società si riaggiorneranno e torneranno a parlare anche di questa operazione.
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