Esposito-Napoli e De Bruyne-Galatasaray: arriva il doppio annuncio
Le voci su un possibile trasferimento di Kevin De Bruyne al Galatasaray non trovano conferme nelle fonti più autorevoli. La trattativa, rilanciata nelle ultime ore, sembra al momento essere più frutto di indiscrezioni che di una reale accelerazione. Lo fa sapere il giornalista Rai Ciro Venerato. Il centrocampista belga resta al centro dell’attenzione del mercato, ma il quadro attuale non lascia intravedere sviluppi concreti verso la Turchia.
Situazione simile anche per Sebastiano Esposito, attaccante reduce dall’esperienza al Cagliari, accostato al Napoli nelle ultime settimane. Le sensazioni provenienti dall’entourage del giocatore non sono però particolarmente positive rispetto a un possibile approdo in azzurro. Al momento, dunque, il nome di Esposito resta sullo sfondo, senza passi avanti significativi nella trattativa.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro