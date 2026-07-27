Esposito-Napoli e De Bruyne-Galatasaray: arriva il doppio annuncio

Esposito-Napoli e De Bruyne-Galatasaray: arriva il doppio annuncioTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:20Calciomercato Napoli
di Fabio Tarantino

Le voci su un possibile trasferimento di Kevin De Bruyne al Galatasaray non trovano conferme nelle fonti più autorevoli. La trattativa, rilanciata nelle ultime ore, sembra al momento essere più frutto di indiscrezioni che di una reale accelerazione. Lo fa sapere il giornalista Rai Ciro Venerato. Il centrocampista belga resta al centro dell’attenzione del mercato, ma il quadro attuale non lascia intravedere sviluppi concreti verso la Turchia.

Situazione simile anche per Sebastiano Esposito, attaccante reduce dall’esperienza al Cagliari, accostato al Napoli nelle ultime settimane. Le sensazioni provenienti dall’entourage del giocatore non sono però particolarmente positive rispetto a un possibile approdo in azzurro. Al momento, dunque, il nome di Esposito resta sullo sfondo, senza passi avanti significativi nella trattativa.