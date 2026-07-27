Ultim'ora Da Favasuli a Zeballos: 5 colpi in programma, ma per ora tutto in stand-by

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Il Napoli continua a monitorare diversi profili in vista dei prossimi movimenti di mercato, ma per ora non sono previste accelerazioni. Thiago Gabriel, Favasulli e Guglielmo Vicario restano nomi presenti nei radar della società partenopea, così come Federico Gatti e Zeballos, quest’ultimo comunque già bloccato per gennaio a parametro zero. Lo fa sapere il giornalista Rai Ciro Venerato.

La linea del club è quella della prudenza, senza forzare i tempi e valutando con attenzione ogni possibile opportunità. Il mercato chiuderà il primo settembre e, almeno in questa fase, procede a rilento per gran parte delle squadre. Nessuna corsa sfrenata, dunque: la situazione richiede pazienza e programmazione. "D’altronde, non siamo in Premier League, dove spesso le operazioni vengono chiuse con maggiore rapidità e investimenti immediati" le parole del giornalista.