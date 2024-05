Da Milano svelano l'offerta di ADL a Gasperini: pronto un ricco triennale, cifre e dettagli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La prima scelta del Napoli per la panchina è senza dubbio Gian Piero Gasperini. Ieri, dopo il trionfo in Europa League con l'Atalanta, l'allenatore piemontese ha fatto sapere che deciderà solo dopo il confronto con patron Percassi, con una metafora che è divenuta subito virale: "E' come se hai casa, moglie e figli e poi incontri una donna bellissima".

Il giornalista Fabio Santini, ai microfoni di Tv Play, ha svelato anche qual è l'offerta che Gasperini ha sul tavolo: un ricco triennale propostogli da Aurelio De Laurentiis. Questo è quanto dichiarato dal collega: "Domani alle 18.30 Gasperini parlerà con Percassi. Io non so se l'Atalanta potrà offrire 4,5 milioni + bonus per 3 anni, cioè l’offerta del Napoli".