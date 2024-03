Dalla Spagna: "Lobotka ha esperienza e qualità giusta per il Barça. C'è un unico contro"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è tra i nomi accostati al Barcellona per la prossima campagna acquisti estiva.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è tra i nomi accostati al Barcellona per la prossima campagna acquisti estiva. Lo stesso presidente dei blaugrana Joan Laporta non ha nascosto l'interesse per lo slovacco, sul quale il Mundo Deportivo scrive: "Vuole giocare nel Barça, lo ha rivelato nelle ultime ore. Il suo agente, Branislav Jarusek, ha approfittato dei complimenti dell’allenatore per discuterne con Deco (ds del Barcellona).

Oltre alle parole di Xavi, la sua esperienza (29 anni) e la sua qualità sono un vantaggio, così come la conoscenza del campionato spagnolo, visto che ha giocato nel Celta Vigo. Ha come fattore contro solamente il fatto che in panchina la prossima stagione non ci sarà più Xavi; in più ha un contratto fino al 2027 con il Napoli".