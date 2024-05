Ds Inter chiude a Buongiorno: “Mi piace, ma in difesa resteranno tutti. Sul mercato prezzi assurdi…”

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato in una diretta Instagram con Fabrizio Biasin, di vari argomenti legati al presente e al futuro

Pensate di prendere un altro difensore centrale?

"Nell'immediato no, non sono previste uscite. Abbiamo giocatori forti e anche i più anziani, e parlo di Acerbi, Darmian o, a centrocampo, Mkhitaryan, me li tengo tutta la vita. Idea Buongiorno? Mi piace e anche tanto, ma non è un'ipotesi. Djalo? Mi piaceva tanto, ma non volevamo prenderlo a gennaio. Potevamo anche darlo in prestito volendo ma lui voleva una squadra ambiziosa e ha deciso di andare alla Juve. Siamo tutti contenti così".