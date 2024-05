Tmw - Gudmundsson, sprint Inter: si lavora per chiudere col Genoa, affare 'alla Frattesi'

L'Inter continua a lavorare sottotraccia al mercato del prossimo anno concentrandosi principalmente su un ulteriore rinforzo offensivo

L'Inter continua a lavorare sottotraccia al mercato del prossimo anno concentrandosi principalmente su un ulteriore rinforzo offensivo da aggiungere alla rosa di Simone Inzaghi. L'idea è infatti quella di definire quanto prima tutte le operazioni in entrata, in modo da consegnare al tecnico la rosa completa o quasi già per l'inizio del ritiro.

Il nome forte oggi è quello di Albert Gudmundsson, talento del Genoa autore di una straordinaria prima stagione in Serie A dopo gli ottimi numeri in Serie B. I nerazzurri, secondo quanto raccolto da TMW, lavorano col Genoa per un'operazione 'alla Frattesi', basata quindi su un prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.