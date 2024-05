Ds Inter rivela: "Zielinski preso a febbraio! Commissioni alte? Solo per arrivi top"

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato in una diretta Instagram con Fabrizio Biasin, di vari argomenti legati al presente e al futuro del club

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato in una diretta Instagram con Fabrizio Biasin, di vari argomenti legati al presente e al futuro del club nerazzurro.

I parametro zero?

"A febbraio iniziamo a parlare con i vari giocatori che si svincoleranno. Zielinski e Taremi li abbiamo presi proprio a febbraio, negli ultimi anno abbiamo colto varie opportunità. Le commissioni? Ci sono sia per i parametro zero che per coloro che acquisti. Le commissioni più alte ci sono per i trasferimenti più importanti".