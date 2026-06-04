De Bruyne, il Napoli ha le idee chiare: vuole metterlo al centro del progetto di Allegri

vedi letture

Il Napoli lavora alla definizione del proprio progetto tecnico, con Kevin De Bruyne al centro delle valutazioni e una gestione diversa rispetto a Romelu Lukaku.

Kevin De Bruyne ha la necessità di comprendere a fondo il progetto tecnico del Napoli prima di prendere qualsiasi decisione definitiva. Tra lui e Romelu Lukaku, la società avrebbe una maggiore volontà di trattenere il centrocampista belga, considerato centrale anche in un’eventuale costruzione tattica del nuovo Napoli, con l’idea di renderlo il fulcro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Diverso invece il discorso legato al centravanti belga, per il quale la posizione del club appare meno rigida e più aperta a valutazioni future. In ogni caso, il presidente Aurelio De Laurentiis, riferisce Sky, si confronterà direttamente con i giocatori senza forzature né preoccupazioni eccessive in caso di addio, soprattutto alla luce degli ingaggi e dei costi complessivi per il club.

Centrocampo Napoli tra certezze e rinnovi: Lobotka, McTominay e il nodo Anguissa

Tra le due situazioni, in questo momento sembra esserci più margine per la permanenza di De Bruyne. Insieme a lui dovrebbero restare anche Stanislav Lobotka e Scott McTominay, con quest’ultimo si sta discutendo anche di un possibile rinnovo contrattuale. Più delicata invece la posizione di Frank Anguissa, che ha un solo anno di contratto residuo e per il quale sarà necessario valutare attentamente le future strategie di mercato.