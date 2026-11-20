Morisco-Napoli, Romano: "E' stato proposto e ci sono altri 2 club di A"

Ultime calciomercato Napoli tra il futuro di Neres e il nome di Morisco per la porta

Fabrizio Romano, giornalista, esperto di mercato, ha parlato su Youtube delle mosse di mercato del Napoli per gennaio e per i prossimi mesi: "Neres? La situazione mercato per gennaio è congelata. Non si sta muovendo nulla. Ma se arriva un'offerta a gennaio non escludo possa andare via. Morisco? Io so che è stato proposto al Napoli, di poter cogliere un'opportunità a condizioni vantaggiose. Ma al Napoli di giocatori ne vengono proposti tanti. Anche il Parma e l'Atalanta hanno preso informazioni su di lui".

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