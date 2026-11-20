Futuro Neres, Romano: "Situazione congelata per gennaio, le ultime"

Calciomercato Napoli, Romano su Neres: mercato congelato per gennaio, nulla si muove. Ma se arriva un’offerta, non è escluso che l’esterno lasci Napoli

Il mercato del Napoli per gennaio è fermo, almeno per ora. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sulle mosse degli azzurri nei prossimi mesi, soffermandosi in particolare sulla situazione di David Neres. Un quadro che racconta una finestra invernale ancora lontana dal vivo, con la dirigenza che attende gli eventi.

“La situazione mercato per gennaio è congelata”

Come ha spiegato Romano sul suo canale YouTube, parlando di Neres: “La situazione mercato per gennaio è congelata. Non si sta muovendo nulla”. Il giornalista descrive dunque uno scenario di stasi, in cui al momento non ci sono trattative avviate per l’esterno brasiliano. Un’indicazione che si inserisce in un clima di attesa generale, con le scelte di Manna legate al rendimento della squadra e alle esigenze del campo, e che non lascia intravedere accelerazioni a breve.

Neres può partire, ma serve un’offerta

La porta, però, non è chiusa. Romano precisa infatti: “Se arriva un’offerta a gennaio non escludo possa andare via”. Il giocatore, che ha mercato in Brasile, potrebbe dunque lasciare il Napoli se dovesse presentarsi una proposta interessante, ma al momento l’iniziativa dovrebbe arrivare da un altro club. Per gli azzurri si tratta di una posizione di attesa: nessuna spinta in uscita, ma disponibilità ad ascoltare. Resta da capire come evolverà il quadro nelle prossime settimane, in una sessione in cui gli incastri tra entrate e uscite peseranno quanto le scelte tecniche di Allegri.