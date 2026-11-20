Retroscena Manna-Napoli: due club su di lui, così arriva il rinnovo

Giovanni Manna ha rinnovato col Napoli fino al 2032: sul tema è intervenuto Francesco Mougno, ospite di Televomero. Il giornalista di Sky Sport ha provato a ricostruire le ragioni che avrebbero spinto la società azzurra a blindare il proprio direttore sportivo, indicando un elemento su tutti: l’interesse manifestato da altri club nei confronti del dirigente. Una valutazione che offre una chiave di lettura precisa sulle tempistiche e sul senso dell’operazione.

Due società sulle tracce di Manna

Secondo Mougno, la decisione del club sarebbe stata influenzata in modo determinante dalla concorrenza. “C’erano due società interessate e per questo il club ha pensato fosse una buona idea rinnovarlo”, ha spiegato nel corso del suo intervento. Si tratterebbe, dunque, di una mossa in chiave preventiva: mettere al sicuro una figura ritenuta centrale nel progetto tecnico, prima che altre realtà potessero muoversi concretamente e rendere più complicata la permanenza a Napoli del direttore sportivo.