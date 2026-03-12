Futuro Elmas, Schira: "Il Napoli vuole blindarlo ma con sconto, le cifre"

vedi letture

Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato delle prossime mosse degli azzurri sul suo canale Youtube. "Elmas è un giocatore che piace tantissimo ad Antonio Conte, che lo fa giocare praticamente ovunque: gli ha fatto fare la mezzala, l’interno di centrocampo, uno dei due a metà campo, il trequartista, l’esterno offensivo, la seconda punta. Insomma, multiruolo, multitasking, multiuso. E ovviamente il Napoli si vuole tenere il diritto di riscatto a 16 milioni, che sono un po’ tanti secondo il Napoli. Tradotto: il Napoli proverà a tenere Elmas ma con uno sconto, forzando la mano con il Lipsia e facendo leva sulla volontà del giocatore.

Elmas è innamorato del Napoli. Pensate che ha giocato due anni e mezzo lontano dal Napoli, indossando le maglie del Lipsia e del Torino, eppure la sua foto profilo sia su WhatsApp che su Instagram era la sua con la maglia del Napoli, quella del 2023, quando il Napoli vinse lo storico terzo Scudetto.

Questa è la dimostrazione di un legame viscerale: mai reciso il cordone ombelicale che legava il macedone al club azzurro. Quindi Elmas vuole restare a Napoli e il Napoli punterà sulla volontà del giocatore per strappare uno sconto. Si può chiudere a 12-13 milioni. A bilancio per il Lipsia pesa 12 milioni, quindi se chiudi a 13, per fare un esempio, il Lipsia recupera comunque i soldi, fa una piccola plusvalenza e il Napoli qualcosa risparmia. Questa può essere la strategia di Giovanni Manna e di Aurelio De Laurentiis nella trattativa per Elmas, che vuole restare a Napoli e che ha già un accordo con il Napoli fino al 2030. Quindi c’è la sensazione che alla fine le parti possano proseguire insieme".