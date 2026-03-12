Ancelotti aveva capito tutto: stava regalando un super colpo al Napoli

Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, dopo la notte Champions di ieri, c'è stato il ricordo di uno "sliding doors" risalente al 2019. Ovvero quando in panchina c'era Ancelotti, attuale ct del Brasile. Secondo diverse indiscrezioni di mercato confermate nel tempo, il desiderio numero uno di "Re Carlo" per il centrocampo era un giovanissimo del Real Madrid, Federico Valverde, autore ieri di tre gol in Champions contro il City. Non si può parlare di rimpianto, ovviamente, ma di intuizione da parte di Ancelotti, che aveva intravisto nel classe '98 doti fuori dal comune poi confermate nel tempo.

Ancelotti e il colpo che stava per regalare al Napoli

La trattativa, tuttavia, non partì mai. Si restò alla semplice idea, anche perché il Napoli si scontrò con la volontà ferrea di Zinedine Zidane di blindarlo. Nonostante il Napoli fosse pronto a un investimento importante, l'allora tecnico del Real Madrid pose il veto assoluto alla cessione. Oggi, con Valverde che ha raggiunto una valutazione superiore ai 100 milioni di euro e una bacheca piena di Champions League, quel mancato acquisto è stata nel tempo l'ennesima conferma delle intuizioni da manager dell'attuale ct del Brasile.