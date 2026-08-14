Ultim'ora Gabriel Jesus-Napoli, Romano: “Cosa manca per chiudere l’affare”

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Il giornalista di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sull'accordo tra il Napoli e l'Arsenal per Gabriel Jesus

II giornalista Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione tra Gabriel Jesus ed il Napoli sul suo canale YouTube. Ecco quanto evidenziato dal noto esperto di calciomercato:

"Il Napoli non ha ancora chiuso l'operazione per Gabriel Jesus nonostante sia tutto pronto. Il Napoli conosce alla perfezione le condizioni e i costi dell'operazione, è già stato informato dall'Arsenal. Però prima di tutto bisogna completare altre uscite, perché quella di Lukaku non basterà a prendere Gabriel Jesus. Inoltre c'è la questione dell'ingaggio: Gabriel Jesus guadagna veramente tanto, ha uno stipendio da superstar che ad oggi il Napoli non può pagare. Probabilmente nessuno glielo può pagare in Europa. Quindi il discorso di Gabriel Jesus al Napoli è legato soprattutto all'ingaggio: o il giocatore fa dei passi indietro, oppure sarà complicato per il Napoli competere con offerte che possano pareggiare l'attuale ingaggio percepito".