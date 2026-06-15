Quanti esuberi! Il Napoli ha 47 tesserati e dovrà anzitutto sfoltire la rosa
Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si è espresso così sulle colonne dell'edizione odierna del quotidiano: "Per il Napoli sono intanto giorni intensi. Giovanni Manna e Max Allegri, in promettente sintonia dopo gli stressanti mercati con Conte, pianificano la selezione tra ben 47 tesserati, chi c’era e chi rientra dai prestiti. Più che una società, un terminal di aeroporto.
Un caos che si è rivelato prezioso: il Napoli è finito secondo alternando 28 giocatori. Ha retto ai 43 infortuni muscolari. Senza, avrebbe rivinto lo scudetto: è la tesi del presidente. Lo disse anche a Conte durante il suo mesto congedo. Manna cerca ora di sistemare altrove giovani e doppioni fra 5 portieri, 13 difensori, 14 centrocampisti, 15 attaccanti".
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