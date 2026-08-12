Favasuli è il primo acquisto del Napoli: cifre e dettagli

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Il primo volto nuovo è Costantino Favasuli, talento dell’Under 21 pronto a lasciare il Catanzaro e la Serie B

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato del Napoli, entrato nel vivo a dieci giorni dal debutto in campionato a Marassi contro il Genoa. Dopo i riscatti di Hojlund e Alisson, il primo volto nuovo è Costantino Favasuli, talento dell’Under 21 pronto a lasciare il Catanzaro e la Serie B per misurarsi con la lotta scudetto e con la Champions League. Il ventiduenne rappresenta un innesto particolarmente funzionale anche per la composizione della rosa: non occuperà infatti spazio nelle liste e sarà chiamato ad affiancare Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra.

Favasuli, questa la formula dell'accordo col Napoli

Il quotidiano sottolinea come il percorso di Favasuli ricordi proprio quello dell’attuale capitano azzurro: «La sua storia, se vogliamo, ricorda proprio quella del capitano: all'epoca di Ancelotti, arrivò dopo la retrocessione dell'Empoli, ritrovandosi ai vertici in Italia e in Europa».

Definiti anche formula e costi dell’operazione: un milione di euro per il prestito oneroso e altri 6 milioni per l’obbligo di riscatto. Favasuli firmerà un contratto fino al 2031, con opzioni annuali che potrebbero prolungare il rapporto fino al 2034, seguendo una formula simile a quella utilizzata per Vergara.