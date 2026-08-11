Ultim'ora Retroscena Favasuli-Napoli, quando può fare le visite ed i dettagli del contratto

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Calciomercato Napoli, le ultime ed i retroscena su Costantino Favasuli

Il Napoli ha definito l'arrivo di Costantino Favasuli. Dopo giorni di trattativa serrata con il Catanzaro, culminati nell'accordo per un'operazione da 7 milioni di euro complessivi tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, il terzino classe 2004 vestirà la maglia azzurra. Ulteriori dettagli sull'operazione arrivano dallo Speciale Calciomercato di Sky Sport.

Favasuli-Napoli, quando le visite mediche?

Secondo l'emittente satellitare le visite mediche di rito potrebbero tenersi il 18 agosto. Sul fronte contrattuale, il Napoli avrebbe scelto per Favasuli una struttura simile a quella già utilizzata per Vergara, accomunati anche dallo stesso agente: un accordo che nasce come quinquennale ma che, attraverso opzioni rinnovabili anno su anno, può arrivare a estendersi fino a otto stagioni complessive. Una formula che permette al club di tutelarsi nel lungo periodo su un profilo giovane e di prospettiva, blindandone il cartellino. Favasuli sarà il vice-Di Lorenzo tanto atteso.