Belghali, il Napoli ci provò ma c'è la Premier: il Newcastle fa salire il prezzo

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Rafik Belghali continua a essere un nome caldo sul mercato in uscita dell'Hellas Verona. L'esterno algerino rappresenta uno dei profili più appetibili tra quelli individuati dal club gialloblù per una possibile cessione e, dopo mesi di contatti e manifestazioni di interesse tra cui quello del Napoli ad inizio mercato, la corsa al giocatore potrebbe presto aprirsi anche a piste estere.

La Premier irrompe, italiane sullo sfondo

Da tempo il suo nome circola tra le big del nostro campionato: non solo Napoli, anche Inter e Roma lo seguono con particolare attenzione, con i nerazzurri che ne monitorano i progressi già da diversi mesi e i giallorossi che hanno mostrato un interesse concreto. Anche la Juventus si era mossa con qualche sondaggio esplorativo, mentre più di recente sul giocatore sono stati accostati pure Napoli e Fiorentina. Ora, sullo sfondo, si affaccia anche un club di Premier League: il Newcastle potrebbe inserirsi nella corsa, portando con sé la concorrenza internazionale su un profilo che ha già stuzzicato l'interesse di diverse società europee. Un eventuale pressing da parte degli inglesi rischia di alterare gli equilibri della trattativa e di far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino. La valutazione fissata dal Verona si aggira sui 12 milioni di euro ed ora con l'asta in corso potrebbe avvicinarsi ai 15 milioni.