Ultim'ora Favasuli-Napoli, fumata bianca vicina: escluso dai convocati del Catanzaro

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Il mancato inserimento nella lista per la Coppa Italia conferma l'imminente passaggio in azzurro del giovane esterno classe 2004.

La trattativa per il trasferimento di Costantino Favasuli al Napoli è arrivata alle battute finali. Un indizio chiaro e inequivocabile sulla conclusione dell'operazione arriva direttamente dalla lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia tra Catanzaro e Sudtirol: il nome del giovane esterno non figura infatti tra i giocatori a disposizione del tecnico.

Favasuli al Napoli, si attendono le visite mediche

L'assenza di Favasuli dalla lista dei convocati certifica l'imminente fumata bianca con il Napoli. Per il giovane esterno del Catanzaro è ormai soltanto una questione di tempo: si attendono nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, i passaggi formali di rito, con la programmazione delle visite mediche.

Calciomercato Napoli, Favasuli pronto a firmare con gli azzurri

Il quadro è ormai delineato: dopo l'esclusione dai convocati per la gara di Coppa Italia, per Favasuli si aprono le ultime fasi dell'operazione che lo porterà a vestire la maglia del Napoli. Manca soltanto la definizione del calendario per le visite mediche e la successiva firma sul contratto che lo legherà alla SSC Napoli.