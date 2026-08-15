Ufficiale Khalaili riparte dalla Premier League: ufficiale l'approdo al Crystal Palace

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Khalaili riparte dal Crystal Palace: l'esterno israeliano trova una destinazione dopo mesi di trattative e di accordi saltati

Anan Khalaili è ufficialmente un nuovo giocatore del Crystal Palace: dopo esser stato per mesi in orbita italiana con le trattative più calde con Napoli e soprattutto Inter, l'esterno israeliano si accasa in Premier League.

L'ex Union Saint-Gilloise aveva trovato l'accordo con l'Inter sulla base di circa 25 milioni di euro ma non ha mai superato l'idoneità sportiva e quindi il trasferimento è saltato. L'Inter ha poi cercato un'alternativa e proprio in queste ore sta per ufficializzare l'esterno rivelazione del Mondiale Djed Spence del Tottenham. Intanto il Napoli, che era stato sulle tracce dell'israeliano, è in chiusura con Favasuli del Catanzaro.