Khalaili riparte dalla Premier League: ufficiale l'approdo al Crystal Palace
Anan Khalaili è ufficialmente un nuovo giocatore del Crystal Palace: dopo esser stato per mesi in orbita italiana con le trattative più calde con Napoli e soprattutto Inter, l'esterno israeliano si accasa in Premier League.
L'ex Union Saint-Gilloise aveva trovato l'accordo con l'Inter sulla base di circa 25 milioni di euro ma non ha mai superato l'idoneità sportiva e quindi il trasferimento è saltato. L'Inter ha poi cercato un'alternativa e proprio in queste ore sta per ufficializzare l'esterno rivelazione del Mondiale Djed Spence del Tottenham. Intanto il Napoli, che era stato sulle tracce dell'israeliano, è in chiusura con Favasuli del Catanzaro.
South London's latest resident.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 15, 2026
We are delighted to announce the arrival of Anan Khalaili from Belgian club Royale Union Saint-Gilloise on a long-term contract 🙌
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