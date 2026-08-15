Ufficiale Il Napoli cede a titolo definitivo Cioffi: l'attaccante torna in Serie C

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Antonio Cioffi, attaccante del Napoli, cresciuto nel settore giovanile azzurro, si trasferisce al Latina a titolo definitivo.

Il Latina rinforza il proprio reparto offensivo e riporta in nerazzurro Antonio Cioffi a titolo definitivo. Il fantasista campano ha firmato un contratto biennale.

Latina, ufficiale il ritorno di Antonio Cioffi: stavolta è definitivo.

Il Latina Calcio 1932 comunica di essersi assicurato a titolo definitivo le prestazioni sportive dell’attaccante Antonio Cioffi. Per lui un contratto biennale, fino al 2028. Dopo i sei mesi vissuti in nerazzurro nella scorsa stagione, il fantasista campano torna a Latina questa volta per restare. Con 15 presenze e 3 assist all’attivo, Cioffi ha saputo mettere in mostra qualità, estro e imprevedibilità, diventando una risorsa preziosa per il reparto offensivo. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli e forte di una significativa esperienza tra i professionisti, Antonio rappresenta un innesto di talento e continuità per il progetto tecnico nerazzurro. Bentornato a casa Antonio. Questa volta a titolo definitivo