Calciomercato Napoli, spunta anche Musso per la porta: la situazione

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Proposto a Manna il portiere dell'Atletico Madrid: per gli azzurri, con Meret e Milinkovic-Savic in rosa, è una pista non percorribile al momento.

Il Napoli continua a sondare il mercato internazionale in cerca dei giusti colpi da regalare a Massimiliano Allegri, e il tema portiere, in questo scatto finale di sessione, torna di attualità. A quanto pare, infatti, a Giovanni Manna è stato proposto il nome di Juan Musso: vecchia conoscenza della Serie A, dove ha giocato con le maglie di Udinese e Atalanta, è oggi in forza all'Atletico Madrid, dove rappresenta la prima alternativa a Oblak.

Musso Napoli, la notizia di Schira: perché la trattativa è bloccata

A riportare la notizia della proposta fatta al Napoli è stato Nicolò Schira sul proprio account X. Il tutto è avvenuto una settimana fa, ma per il club azzurro, che vede ancora in rosa sia Alex Meret che Milinkovic-Savic, si tratta di una strada al momento non percorribile. Le cose potrebbero cambiare soltanto nel caso in cui dovesse partire l'ex portiere del Torino, aprendo così uno spazio concreto tra i pali.

Musso Juventus, sfida al Napoli: Spalletti cerca un nuovo numero uno

Su Musso, secondo diversi quotidiani in edicola questa mattina, c'è anche la Juventus, alla ricerca di un nuovo numero uno da consegnare a Luciano Spalletti. Neanche i bianconeri hanno però ancora mosso passi decisi, dal momento che dopo l'arenarsi della pista Suzuki stanno valutando vari profili alternativi. Attenzione dunque al nome di Musso: con gli incastri giusti potrebbe diventare l'oggetto di una sfida di mercato tra Napoli e Juventus nello scatto finale, complice la volontà del giocatore di lasciare l'Atletico Madrid in cerca di maggiore spazio rispetto a quello garantitogli da Diego Pablo Simeone.