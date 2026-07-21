Lucca subito via? Pronta offerta da 20mln dalla Serie A

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Lucca, la Fiorentina osserva: possibile offerta da 20 milioni

La Fiorentina è pronta a muoversi per Lorenzo Lucca. Il club viola, reduce da una stagione complicata che l’ha vista sfiorare la retrocessione in Serie B, ha grande voglia di riscatto e starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta da circa 20 milioni di euro per l’attaccante. La trattativa, però, è ancora nelle fasi iniziali e molto dipenderà dalle opportunità che il mercato di agosto sarà in grado di offrire. Lo si legge su Il Mattino.

Il nodo Lukaku pesa sulle strategie del Napoli

In casa Napoli resta centrale anche la situazione legata a Romelu Lukaku. Il suo ingaggio da 8 milioni netti a stagione rappresenta un elemento rilevante nelle valutazioni del club azzurro: mai una riserva aveva avuto uno stipendio di questa portata. Al momento, però, non sono arrivate proposte concrete per il centravanti belga, che dal canto suo non ha manifestato la volontà di lasciare Napoli. Le prossime settimane potrebbero quindi risultare decisive per definire gli equilibri del reparto offensivo.