Iaccarino saluta Napoli e va all'Arezzo: al club percentuale su futura rivendita

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È concluso l’accordo per il trasferimento di Gennaro Iaccarino all’Arezzo. Il centrocampista classe 2003 saluta il Napoli e si prepara a una nuova esperienza professionale con il club toscano, con cui ha sottoscritto un contratto valido fino al 2029. L’operazione è stata definita nelle ultime ore e conferma la volontà dell’Arezzo di puntare su un giovane talento proveniente dal settore azzurro. Lo riporta Nicolò Schira su X.

Il Napoli mantiene il 50% sulla futura rivendita

Nell’intesa raggiunta tra le società è stato inserito anche un importante diritto a favore del Napoli: il club partenopeo conserverà infatti il 50% sulla futura vendita del calciatore. Una formula che consente agli azzurri di continuare a seguire da vicino la crescita di Iaccarino e di beneficiare di un eventuale futuro trasferimento. Per il centrocampista inizia così una nuova fase della carriera, con l’obiettivo di trovare continuità e maturare ulteriore esperienza sul campo.