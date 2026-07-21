Milinkovic-Savic verso la Premier? La cifra per chiudere

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Ultime calciomercato Napoli, futuro della porta: Meret verso la conferma, Milinkovic-Savic in uscita

Il Napoli lavora sulle strategie per il futuro della porta e, secondo quanto riportato da Il Mattino, il destino dei due principali portieri azzurri potrebbe essere ormai delineato. Alex Meret sarebbe infatti destinato a restare in rosa, mentre per Vanja Milinkovic-Savic si prospetta una possibile partenza dopo una sola stagione all’ombra del Vesuvio. Il portiere serbo è finito nel mirino di alcuni club stranieri, con la Premier League particolarmente interessata al suo profilo.

Milinkovic-Savic, l’Hull City in pressing: il Napoli vuole evitare minusvalenze

Il nodo principale riguarda l’investimento effettuato dal Napoli la scorsa estate: per acquistare Milinkovic-Savic dal Torino sono stati versati circa 20 milioni di euro. Per evitare una minusvalenza, il club azzurro avrebbe quindi bisogno di un’offerta vicina ai 15 milioni. Tra le società interessate ci sarebbe l’Hull City, ma non sarebbe l’unica squadra ad aver manifestato interesse per il portiere. Le prossime settimane di mercato saranno decisive per definire il futuro dell’estremo difensore serbo.