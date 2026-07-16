L'idea per la fascia sinistra: Zeballos per Lang, un toccasana per il monte-ingaggi

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L'accordo con Zeballos è definito, ma il club dovrà prima sfoltire il reparto offensivo: Lang è il principale candidato ad andare via.

Il Napoli è pronto ad affondare il colpo per Exequiel Zeballos. Il club azzurro ha già raggiunto un'intesa con l'esterno del Boca Juniors e con il suo entourage: per il classe 2002 è pronto un contratto da 1,3 milioni di euro a stagione, mentre ai Xeneizes dovrebbe essere riconosciuto un indennizzo di circa 9 milioni di euro.

Prima serve una cessione: Lang il principale candidato

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, l'operazione resta legata alle uscite. Il Napoli deve infatti alleggerire un reparto offensivo particolarmente affollato e il principale indiziato a lasciare il club è Noa Lang. Il possibile incastro tra la cessione dell'olandese e l'arrivo di Zeballos consentirebbe anche di ridurre il monte ingaggi, uno degli obiettivi fissati dalla società in questa sessione di mercato.