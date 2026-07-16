Il Napoli ha preso il "Yamal della Penisola": spunta un retroscena sul 2008 Esposito
Il Napoli ha battuto il Cagliari nella corsa a Mattia Esposito, uno dei talenti più promettenti del calcio campano. Secondo quanto riferisce Il Mattino, l'affare si è sbloccato grazie a un rilancio decisivo del club azzurro, che ha superato l'offerta già definita dai rossoblù per assicurarsi il classe 2008 del Sorrento.
Il retroscena e il futuro al Bari di Esposito
Sempre secondo Il Mattino, il Cagliari aveva praticamente chiuso l'operazione sulla base di 400 mila euro più 300 mila di bonus, prima dell'inserimento del Napoli con un'offerta da 600 mila euro. Il quotidiano parla anche del ruolo avuto dai vertici di MSC, sponsor del club azzurro, e sottolinea come il presidente Aurelio De Laurentiis si sia mosso personalmente per chiudere l'affare. Esposito, ribattezzato ai nostri microfoni dal suo ex allenatore il "Yamal della Penisola", dovrebbe ora trasferirsi in prestito al Bari per proseguire il proprio percorso di crescita.
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