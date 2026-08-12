Torino, Folorunsho sorpassa Cajuste: è il primo obiettivo granata
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Il club granata avrebbe infatti messo Michael Folorunsho davanti a Jens Cajuste nella lista degli obiettivi di mercato.
Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, cambiano le gerarchie del Torino per il centrocampo. Il club granata avrebbe infatti messo Michael Folorunsho davanti a Jens Cajuste nella lista degli obiettivi di mercato.
Torino, pressing per Folorunsho
In un primo momento i piemontesi avevano rivolto le proprie attenzioni al centrocampista svedese, reduce dall’esperienza in Premier League, ma nelle ultime ore sarebbe avanzata con forza la candidatura di Folorunsho Il giocatore del Napoli sarebbe ora il profilo preferito dal Torino, che starebbe valutando un’operazione impostata sulla base di un trasferimento a titolo temporaneo.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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