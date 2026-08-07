Vlahovic-Napoli, affare quasi impossibile: costi improbabili per Dusan

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Vlahovic-Napoli, pista fredda: gli azzurri frenano per i costi dell’operazione

Il futuro di Dusan Vlahovic resta uno dei temi più discussi del mercato. L’attaccante della Juventus, più volte accostato anche al Napoli, continua a essere al centro delle voci dopo l’interesse manifestato da diversi club. A fare chiarezza sulla situazione sono stati Fabrizio Romano e Matteo Moretto, che hanno analizzato gli scenari possibili per il centravanti serbo.

Il Napoli non valuta l’affare: decisiva la questione economica

Secondo i due esperti di mercato, su Vlahovic si sarebbe mosso anche il Besiktas, ma il giocatore starebbe prendendo tempo prima di valutare eventuali proposte. Per quanto riguarda invece un possibile trasferimento al Napoli, la pista al momento non sembra concreta. Il club azzurro, infatti, considererebbe l’operazione difficilmente percorribile non per una questione tecnica, ma esclusivamente per motivi economici legati ai costi dell’affare. Per questo, allo stato attuale, non risultano contatti o trattative in corso tra il Napoli e l’entourage del giocatore. Il futuro di Vlahovic resta quindi da definire, con nuovi sviluppi possibili nelle prossime settimane.