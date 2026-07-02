Gila-Napoli, l’affare non si sblocca! La Lazio si cautela e pensa già al sostituto

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Calciomercato Napoli: si continua a seguire Mario Gila per rinforzare la difesa, ma la trattativa con la Lazio non è ancora decollata.

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato e tra i principali obiettivi resta Mario Gila, destinato a lasciare la Lazio nel corso di questa finestra di mercato. Al momento, però, la trattativa tra i due club non ha ancora registrato sviluppi decisivi e resta in una fase di stallo, stando a quanto riferito da Sky.

Lazio, spuntano le alternative a Gila: Dominguez e Comuzzo nel mirino

In attesa di capire se l'affare Gila potrà sbloccarsi, la Lazio inizia a cautelarsi in caso di partenza del centrale spagnolo e a pensare agli eventuali sostituti. Sullo sfondo ci sono diverse alternative per il reparto difensivo, tra cui Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria e Pietro Comuzzo della Fiorentina, profili che potrebbero tornare di attualità nelle prossime settimane di mercato.