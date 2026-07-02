Calciomercato Napoli, la Fiorentina vuole Lang: l’ostacolo è la valutazione, le cifre

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Tra i nomi seguiti dalla Fiorentina c’è anche Noa Lang, di proprietà del Napoli, che però lo valuta tra i 15 e i 20 milioni.

In casa Fiorentina continua la fase di riflessione per Luca Koleosho, che sta valutando con attenzione le possibili opzioni per il proprio futuro e non esclude un ritorno al Paris FC. Nel frattempo, anche il club viola è al lavoro per rinforzare le corsie esterne e sta monitorando diversi profili per completare il reparto offensivo sugli esterni.

Il caso Noa Lang tra valutazione e strategie del Napoli

Tra i nomi seguiti dalla società toscana, stando a quanto riferito da Firenzeviola, figura anche Noa Lang, giocatore che interessa per caratteristiche tecniche e duttilità. Il Napoli, proprietario del cartellino, pur non considerandolo al centro del progetto tecnico e avendolo già ceduto in prestito in Turchia, ne fissa comunque una valutazione elevata, compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il club azzurro tiene infatti conto del contratto in scadenza nel 2030 e dell’investimento da circa 30 milioni effettuato la scorsa estate dal PSV, elementi che contribuiscono a mantenere alta la richiesta economica.