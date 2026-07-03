Gila verso il Milan, Sportitalia: il Napoli ha fatto di tutto, ecco perché è saltata

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Il Milan accelera per Mario Gila ed è vicinissimo a chiudere l'operazione, mentre il Napoli paga i ritardi legati alle cessioni in uscita.

Il Napoli vede allontanarsi Mario Gila, uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa. Il Milan è ormai vicinissimo al centrale della Lazio dopo aver trovato un accordo con il suo entourage. Gli azzurri avevano lavorato a lungo sul difensore spagnolo, ma l'impossibilità di accelerare senza prima completare alcune cessioni avrebbe rallentato l'operazione. A farlo sapere è Alfredo Pedullà.

Accordo con Gila, Milan a un passo

Sempre secondo Sportitalia, Gila ha rifiutato in maniera definitiva l'Atalanta, nonostante il club bergamasco avesse trovato un'intesa con la Lazio sulla base di 22 milioni di euro più 3 di bonus. Il Milan, però, ha superato la concorrenza grazie a un accordo quinquennale con il difensore, da oltre 4 milioni di euro a stagione più bonus. Anche il Napoli aveva raggiunto un'intesa con il giocatore, così come aveva fatto per Anan Khalaili, ma è rimasto frenato dalla necessità di sfoltire la rosa prima di poter affondare il colpo. Salvo nuovi colpi di scena, il centrale spagnolo è ormai destinato a vestire la maglia rossonera.