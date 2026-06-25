Gila-Napoli, da Roma: la Lazio è disposta anche a perderlo a zero tra un anno

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Mario Gila è il principale obiettivo del Napoli per la difesa, ma la Lazio continua a fare muro.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Francesco Tringali, corrispondente da Roma per Tuttosport: "La Lazio è disposta anche a perdere Gila a parametro zero. Le condizioni per perderlo sono un'alta parte cash e contropartite. Si parla di Lucca e Rafa Marin, ma al club serve incassare. E parte di quei soldi deve andare al Real Madrid. La Lazio non vuole avere il dovere di vendere Gila alle cifre offerte. Se arriva un'offerta da 25-30 milioni allora ok. Quello che sappiamo noi è che il giocatore vuole andare via. Il Napoli si è mosso, ma l'offerta è ancora molto bassa. In questo momento il mercato è anche un po' fermo. Gila vuole andare altrove, ma non vuole nemmeno arrivare ad un punto di rottura con la Lazio. E c'è anche Sarri all'Atalanta che lo cerca.

Se ci sono tempi per questa trattativa? Siamo al 25 giugno, la Lazio inizia il ritiro a Formello il 10 luglio. Gila vorrebbe trovare squadra prima del ritiro, ma secondo me arriveremo almeno a metà luglio. Deve valere anche la volontà del calciatore. Magari l'agente può anche fare un giro per l'estero. Se il Napoli non affonda, credo che dobbiamo aspettare eventualmente una presa del giocatore stesso. Rafa Marin può essere la chiave? La Lazio vuole evitare contropartite. Gradirebbe più Lucca, ma dovrebbe poi vendere un attaccante. Al 25 giugno è ancora troppo presto, ma nell'ordine c'è prima Lucca e poi Marin"