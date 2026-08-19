Non solo grandi nomi: un assistito di Giuffredi alternativa per l'attacco
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Il Napoli continua a valutare le possibili alternative a Gabriel Jesus per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe seguendo con particolare attenzione la situazione di Sebastiano Esposito.
Esposito, alternativa per l'attacco del Napoli
Una pista da non sottovalutare, anche perché gli interessi dell'attaccante del Cagliari sono curati dall'agente Mario Giuffredi, circostanza che potrebbe favorire un'eventuale trattativa e permettere al Napoli di muoversi rapidamente. A rendere lo scenario ancora più interessante c'è la situazione tra Esposito e il club sardo: la rottura tra le parti sembrerebbe ormai difficile da ricomporre.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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