Badiashile, i dettagli dell'accordo col Chelsea e dell'ingaggio

Badiashile, i dettagli dell'accordo col Chelsea e dell'ingaggio
Oggi alle 11:00Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, aggiorna su X la situazione relativa a Benoit Badiashile, ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore francese sta svolgendo le visite mediche prima di completare l’iter per il trasferimento in azzurro.

Badiashile, i dettagli dell'accordo

Schira scrive: "Sono in corso le visite mediche per Benoit Badiashile con il Napoli. Successivamente firmerà il contratto fino al 2031 (1+4) con uno stipendio di 2,8 milioni di euro all'anno".