Badiashile, i dettagli dell'accordo col Chelsea e dell'ingaggio
Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, aggiorna su X la situazione relativa a Benoit Badiashile, ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore francese sta svolgendo le visite mediche prima di completare l’iter per il trasferimento in azzurro.
Badiashile, i dettagli dell'accordo
Schira scrive: "Sono in corso le visite mediche per Benoit Badiashile con il Napoli. Successivamente firmerà il contratto fino al 2031 (1+4) con uno stipendio di 2,8 milioni di euro all'anno".
Medicals ongoing for Benoit #Badiashile with #Napoli. Then he will sign the contract until 2031 (1+4) with a salary of €2,8M/year. #transfers https://t.co/BCvy93CtAW— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 19, 2026
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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