Calciomercato Napoli, Badiashile libera Obaretin? Spunta un club austriaco

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Nosa Obaretin potrebbe lasciare il Napoli dopo l’arrivo di Benoît Badiashile. Il difensore classe 2003 è seguito con interesse dallo Sturm Graz

Nosa Obaretin è rimasto al Napoli finora a causa dell’emergenza nel reparto difensivo. Con l’arrivo di Benoît Badiashile dal Chelsea, però, gli equilibri possono cambiare e il centrale classe 2003 potrebbe prendere in considerazione una nuova esperienza. Qualche settimana fa Obaretin era stato vicino al Genoa, che lo aveva già cercato a gennaio, ma resta da capire se il club rossoblù tornerà a farsi avanti.

Obaretin, il Napoli valuta la cessione: forte interesse dello Sturm Graz

Nel frattempo, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, nelle ultime ore si è registrato un forte interesse dello Sturm Graz per il difensore. La decisione sul futuro del giocatore spetterà al Napoli, che dovrà valutare la soluzione più adatta insieme allo stesso Obaretin, chiamato a dare il proprio gradimento all’eventuale trasferimento.