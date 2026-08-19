Calciomercato Napoli, sfumato Zeballos! Dall’Argentina: ora può restare al Boca e rinnovare
Il Napoli ha seguito a lungo Exequiel Zeballos, individuato come possibile rinforzo per il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. L’operazione, però, non è andata a buon fine a causa delle difficoltà legate al Fair Play finanziario e il club azzurro ha dovuto fare un passo indietro. Anche il Celta Vigo, altra società interessata, sembra essersi defilata.
Zeballos può restare al Boca e rinnovare
Con le due principali piste europee ormai raffreddate, per Zeballos prende quota la permanenza al Boca Juniors. Secondo quanto riportato da Tyc Sports, il classe 2002 potrebbe rinnovare il contratto per un altro anno, mantenendo una clausola rescissoria da 20 milioni di dollari. Dopo aver a lungo pensato all’addio, il talento argentino potrebbe quindi restare a Buenos Aires e diventare una risorsa importante per il nuovo progetto tecnico di Rodolfo Arruabarrena.
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