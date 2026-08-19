Calciomercato Napoli, sfumato Zeballos! Dall’Argentina: ora può restare al Boca e rinnovare

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Oggi alle 00:40 Calciomercato Napoli di Francesco Carbone di Fonti preferite

Il Napoli ha seguito a lungo Exequiel Zeballos, ma l’operazione è sfumata. Ora il talento del Boca Juniors può restare e rinnovare il contratto.