Lucca piace alla Fiorentina e Manna replica: quanto costa Kean?

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Su Lorenzo Lucca continuano a registrarsi diversi interessamenti in Italia

Su Lorenzo Lucca continuano a registrarsi diversi interessamenti in Italia. Tra i club che hanno sondato il terreno per l’ex Udinese c’è anche la Fiorentina, che potrebbe intervenire sul mercato per acquistare un nuovo attaccante. Il club viola, infatti, sta valutando seriamente la possibilità di cedere Moise Kean e, davanti a un’offerta da circa 30 milioni di euro, sarebbe disposto a lasciarlo partire. Una situazione che potrebbe intrecciarsi anche con le strategie del Napoli.

Lucca, piace alla Fiorentina

Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe chiesto informazioni sul prezzo di Kean, senza però approfondire ulteriormente il discorso. La prima scelta degli azzurri resta Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal bloccato già dalla fine di luglio. Non sono comunque da escludere possibili sorprese e incastri di mercato: la Fiorentina segue Lucca, mentre il Napoli valuta Kean come possibile soluzione per l’attacco. Lo scrive Il Mattino.