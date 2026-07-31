Rinnovo McTominay, manca la fumata bianca! Repubblica: da evitare nuovo caso Kvara

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McTominay è in trattativa con il club per il prolungamento del contratto. La priorità è blindare uno dei leader della squadra di Allegri.

Il Napoli continua a lavorare sul rinnovo di Scott McTominay, uno dei dossier più importanti sul tavolo della dirigenza. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de La Repubblica, la trattativa per il prolungamento del contratto va avanti da diversi mesi senza che sia ancora arrivata la fumata bianca. Il quotidiano sottolinea come il rendimento dello scozzese al Mondiale, giudicato non particolarmente brillante, abbia evitato che si scatenasse una vera e propria asta internazionale, ma resta immutato il suo valore dopo due stagioni di altissimo livello in maglia azzurra.

Il Napoli con McTominay vuole evitare un nuovo caso Kvaratskhelia

Per il quotidiano, il club è chiamato a trovare un'intesa con McTominay in tempi ragionevoli, evitando che la situazione possa trasformarsi in un braccio di ferro simile a quello che portò all'addio di Khvicha Kvaratskhelia. Il stesso giornale evidenzia come Massimiliano Allegri abbia bisogno della migliore versione del centrocampista scozzese, ritenuto uno dei pilastri della squadra. Intanto McTominay ha già dato un segnale importante, presentandosi al raduno in ottime condizioni fisiche e confermando, ancora una volta, la sua professionalità.