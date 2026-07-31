Ufficiale Il Napoli cede di nuovo Rao: annunciata la formula dell'affare

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È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Pisa si dice "lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società SSC Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Rao Attaccante esterno, classe 2006, Rao cresce nel settore giovanile della Spal e con gli estensi arriva, giovanissimo, a debuttare tra i Professionisti; in maglia biancoceleste colleziona, in due stagioni di Serie C, 67 presenze impreziosite da 6 gol e 3 assist.

Nell’estate 2025 il passaggio al Napoli in prestito, al Bari; con i pugliesi mette a referto nel campionato Cadetto 35 presenze condite da 6 gol e 3 assist. Nella passata stagione arriva per lui anche la convocazione e il debutto in Nazionale Under 21 a completamento di un percorso completo nelle selezioni Azzurre giovanili. Emanuele vestirà adesso il Nerazzurro del Pisa. In bocca al lupo!".